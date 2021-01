O Tottenham está nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra após ter goleado este domingo (5-0) o Marine AFC, da oitava divisão inglesa, com três golos de Vinícius.









Apesar de um susto inicial - a equipa da casa mandou uma bola ao ferro aos 19 minutos - o Tottenham não teve que pressionar muito para inaugurar o marcador. Vinícius, avançado emprestado pelo Benfica, abriu o ativo. O brasileiro acabou por fazer um hat-trick no espaço de 13 minutos (entre os 24’ e os 37’), com Lucas Moura a marcar pelo meio. Aos 60’, Alfie Devine fechou as contas. O médio tornou-se, aos 16 anos e 163 dias, no jogador mais jovem a marcar com a camisola dos ‘spurs’. Destaque ainda para a titularidade de Gedson Fernandes, médio igualmente cedido pelo Benfica e que até pode voltar à Luz este mês, que não jogava desde setembro.

Para lá dos golos, o jogo que foi o mais desequilibrado da história do futebol inglês (há uma diferença de 161 lugares entre o Tottenham e o Marine de acordo com as atuais classificações das duas equipas nos seus campeonatos) teve várias curiosidades. A equipa da casa pagou os custos inerentes à partida, como os testes à Covid-19, após lançar uma venda virtual de bilhetes que atingiu enormes proporções, em que até o treinador português participou. ‘Mou’ viu os seus jogadores equiparem-se no bar do campo e teve de se sentar numa modesta cadeira, porque o banco de suplentes do Marine é muito pequeno.