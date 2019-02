Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visto de treinador Diamantino Miranda em análise após ter sido expulso de Moçambique

Técnico português foi expulso do país em 2013. Agora aguarda o resultado do recurso para saber se volta.

Por António M. Pereira e M.F. | 09:16

Diamantino Miranda tem o seu visto para Moçambique em análise, numa altura em que já tinha sido apresentado como treinador da Liga Desportiva de Maputo.



Em causa estão as declarações proferidas pelo técnico na sua última passagem por Moçambique em 2013, ao serviço do Costa do Sol, em que numa conversa em ‘off’ disse: "Todos aqui são ladrões. Vocês são todos uma cambada de ladrões, você e outros jornalistas são pagos por um prato de sopa. Este país não é sério."



Estas declarações vieram a público e valeram-lhe a rescisão do contrato e a expulsão. Ou seja, não pode ter qualquer presença em território moçambicano e muito menos fixar residência. O governo moçambicano considerou mesmo as declarações como "graves" e "um assunto de Estado". O técnico, de 59 anos, ainda pediu desculpas ao povo moçambicano e disse que esperava "regressar um dia".



Segundo apurou o CM, Diamantino gostou muito da sua passagem por Moçambique e congratulou-se com a possibilidade de regressar, confiante de que o pedido de desculpas e o clube já tinham solucionado e esclarecido o caso de 2013.



No entanto, há muitos moçambicanos que ainda não lhe perdoaram. O CM sabe que o ingresso na equipa de Maputo ainda está na mesa, com o seu pedido de visto em análise. A decisão do governo é passível de recurso e o clube, aliás, já recorreu. O Benfica celebrou um protocolo com a Liga Desportiva de Maputo por duas épocas, com o objetivo de "identificar jogadores com potencial" e desenvolver o futebol moçambicano.