Vítima de Semedo fez mais quatro burlas

Agredido por futebolista por alegadamente não devolver 40 mil euros.

Por Miguel Curado e António Martins Pereira | 25.02.18

PORMENORES

14 milhões de euros

Rúben Semedo, formado pelo Sporting, transferiu-se para os espanhóis do Villarreal nesta época. A transferência rendeu 14 milhões de euros aos leões.



Reunião sobre futuro

Depois de cortar o salário de 85 mil euros ao jogador e suspender o contrato, o Villarreal reuniu-se ontem com Catió Baldé para falar sobre o caso.



Mandados de captura

O guineense Fábio Biai e um português, cúmplices de Rúben Semedo, são alvo de mandados de captura internacionais passados pela Justiça espanhola.

O francês de origem marroquina que acusa o jogador português Rúben Semedo e dois cúmplices de espancamento, com ameaça de arma de fogo, é investigado em Espanha por mais quatro burlas. Daniel Lopez Bonde será membro de um grupo responsável por enganar, além de Semedo, pelo menos mais um jogador de um clube de topo da 1ª Liga do país vizinho e três de uma equipa de segunda linha espanhola.O esquema da burla terá sido semelhante em todos os casos, incluindo supostamente o de Rúben Semedo, a fazer fé na defesa do português. Primeiro, o grupo estuda as rotinas dos alvos, normalmente futebolistas. Depois, um dos membros é selecionado para abordar as vítimas em locais como discotecas, bares ou até em praias.O antigo futebolista do Sporting, que estava agora ao serviço dos espanhóis do Villarreal (foi suspenso), terá conhecido Bonde numa situação semelhante.Segundo a versão que apresentou em tribunal, Rúben Semedo passou 40 mil euros para as mãos do franco-marroquino, em circunstâncias que permanecem por apurar. A recusa de Daniel Bonde em devolver a verba terá estado na origem da atitude violenta de Rúben Semedo.A 12 de fevereiro, o jogador pediu a ajuda de Fábio Biai, amigo guineense da Amadora, e de um português para sequestrar Bonde. O franco-marroquino foi forçado, de pistola apontada, a deslocar-se para a casa do futebolista, num condomínio de Valência.No interior da habitação foi espancado com um taco de basebol, teve uma arma apontada à cabeça e até ameaçaram cortar-lhe um dedo.As agressões deixaram marcas de sangue e terão sido filmadas, provas que ajudaram a que Rúben Semedo fosse colocado em preventiva na prisão de Picassent. Hoje, o futebolista deve receber a visita na prisão da mãe, da namorada e do empresário Catió Baldé.