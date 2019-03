Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítor Catão: "O Vieira pediu-me para 'dar uma coça' a Francisco J. Marques"

Colocar um GPS no carro de Pinto da Costa e corromper árbitros e jogadores foram outras acusações.

Vítor Catão, diretor do S. Pedro da Cova, garantiu durante uma entrevista em exclusivo à CMTV que o Benfica, através de Luís Filipe Vieira, lhe deu 200 mil euros para colocar um GPS no carro de Pinto da Costa, "dar uma coça" a Francisco J. Marques e corromper árbitros e jogadores.



"Fui ao escritório novo do Vieira, no Seixal, e falei com ele. Tenho o vídeo em que estou com ele. Vieira pediu-me três coisas: primeiro, para pôr uma lapa no carro de Pinto da Costa (não sei o que é), e tenho testemunhas, e depois pediu para arranjar alguém para dar uma grande coça ao Francisco J. Marques, para o meter em coma", começou por dizer, acrescentando que essa quantia serviria também para "negociar árbitros e jogadores para o Benfica ganhar."



Russos atrás de Rui Pinto

Catão disse ainda que estão vários russos em Portugal para matar Rui Pinto: "No nosso país mandam três advogados, em Lisboa, e não o Primeiro-Ministro. Estão cá em Portugal três ou quatro russos para matar o Rui Pinto. E não é por causa do FC Porto, do Benfica ou Sporting. Isto é porque ele entrou no site desses advogados e descobriu duas coisas que, se vêm à baila, Portugal morre".