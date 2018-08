Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítor Espadinha sobre Bruno: "Bater em doentes mentais é um bocado chato"

O ator afirma estar indignado e explica a sua reação desta sexta-feira.

Vítor Espadinha esteve este sábado na CMTV a comentar a sua reação, que se tornou viral, à ida de Bruno de Carvalho à SAD do Sporting. O ator não foi parco nas palavras e admitiu que não o apanhou por 20 minutos, mas, caso se tivesse cruzado com o presidente destituído, lhe dava "duas bofetadas".



Espadinha afirma que estava num restaurante quando viu as notícias e, rumou de imediato para Alvalade.



"Acho que nem paguei a conta. Não o apanhei por 20 minutos. Estava completamente fora de mim", revelou o ator.



Em tom irónico, Vítor Espadinha acrescenta ainda: "Fiquei completamente tresloucado. Eu sei que não devia de me ter portar assim. É que bater em doentes mentais é um bocado chato".



O ator pôr em causa a saúde mental de Bruno de Carvalho e considerou que esteve deveria estar internado.



"Temos de ter respeito porque o homem devia estar internado e está cá fora", disse.



O sportinguista concluiu ainda que "o público em geral não aguenta ver este menino na televisão" e que o adeptos leoninos estão cansados de Bruno de Carvalho.