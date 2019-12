Vítor Hugo Valente vai a votos no Vitória de Setúbal

"Havia sete elementos na direção, ficaram dois [Vítor Hugo Valente e José Condeças] e demitiram-se cinco [Paulo Gomes, Rogério Sousa, Bruno Rodrigues, José Fidalgo e Mário Santos]", afirma Cardoso Ferreira, revelando que das dez demissões anunciadas na terça-feira "cinco [Sérgio Casal, Aldo Nascimento, António Ramos, António Santana e Luís Jacob] são de diretores do clube, ou seja, não foram eleitos pelos sócios".



PORMENORES

Pré-candidatos

Além de Vítor Hugo Valente, também o ex-vice presidente, Pedro Gaiveo, já manifestou o interesse de ir a votos, O vice-presidente demissionário, Paulo Gomes, e o filho de Fernando Oliveira, Paulo Oliveira, também poderão avançar.



V. Setúbal em 7º

O V. Setúbal já passou por momentos conturbados que resultaram no despedimento do técnico Sandro, mas atualmente está estabilizado no 7º lugar da Liga. com 19 pontos. Os sadinos recebem o Benfica no domingo (20h00) para a Taça da Liga.

Vítor Hugo Valente vai a votos, apesar da onda de demissões verificada na direção do V. Setúbal, apurou o Correio da Manhã.O presidente dos sadinos continuará a gerir os destinos do clube – com algumas limitações – até à marcação de eleições pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Cardoso Ferreira. Vítor Hugo Valente já está a preparar a reeleição."Só hoje [esta quarta-feira] ao meio-dia é que recebi as cartas de cinco demissões. Tenho agora, segundo os estatutos, 30 dias para marcar eleições, sendo que o ato eleitoral terá de ser anunciado com 15 dias de antecedência. No final de janeiro ou no início de fevereiro haverá eleições", disse Cardoso Ferreira ao