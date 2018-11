Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítor Pereira faz história e conquista primeiro título de campeão chinês

Treinador português levou esta quarta-feira o Shanghai SIPG à conquista do primeiro título.

Por Lusa | 07.11.18

O treinador português Vítor Pereira levou esta quarta-feira o Shanghai SIPG à conquista do primeiro título de campeão chinês de futebol, ao impor-se por 2-1 na receção ao Beijing Renhe, em jogo da 29.ª e penúltima jornada do campeonato.



O Shanghai SIPG, que na ronda anterior tinha vencido por 5-4 no estádio do perseguidor Guangzhou Evergrande e ficado a apenas um ponto de vencer pela primeira vez a prova, resolveu o jogo a seu favor com golos do uzbeque Odil Akhmedov, aos 20 minutos, e do goleador Wu Lei, aos 47, antes de o senegalês Makhete Diop reduzir, aos 65.



Vítor Pereira, de 50 anos, sagrou-se campeão no terceiro país, depois dos títulos conquistados em Portugal, no FC Porto (2012 e 2013), e na Grécia, no Olympiacos (2015), quebrando a hegemonia do Guangzhou Evergrande, campeão chinês nas sete épocas anteriores, as últimas três sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador português.