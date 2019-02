Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítor Pereira faz história na Supertaça chinesa

Esta foi a primeira vez que o Shanghai SIPG conquistou o troféu.

Por Sara Guterres | 06:00

Vítor Pereira, treinador do Shanghai SIPG, voltou a fazer história na China. O técnico português conquistou este sábado a Supertaça, ao vencer o Beijing Guon por 2-0.



Com Hulk (ex-FC Porto) no onze, a equipa de Xangai entrou na partida a meio gás e foi para o intervalo empatada.

Na segunda parte, o Shanghai SIPG entrou mais forte e marcou dois golos, em apenas quatro minutos. Wang Shenchao (62’) abriu o marcador e Lu Wenjun fez o segundo (66’).



O técnico, de 50 anos, soma assim o segundo título pelo clube - depois de na temporada anterior se ter tornado no primeiro português a vencer a Liga chinesa - e o nono na carreira como treinador.



Durante o seu percurso em Portugal, Vítor Pereira conquistou duas Supertaças Cândido de Oliveira e dois campeonatos nacionais (2011/12 e 2012/13) pelo FC Porto. Ao serviço do Olympiacos (clube da Liga grega), o treinador português venceu um campeonato e uma Taça, em 2014/15.



Vítor Pereira chegou ao Shanghai SIPG em 2017, ano em que foi escolhido para substituir o também português André Villas-Boas (que já tinha rendido em 2011 no FC Porto).