Vitória com redenção de Taremi

O FC Porto venceu este sábado de forma justa o Desp. Chaves depois da derrota para a Liga dos Campeões, com o Atlético de Madrid. Taremi, depois do vermelho em Espanha, esteve em grande e Sérgio Conceição teve oportunidade de fazer descansar alguns jogadores a pensar no Club Brugge.









A entrada do FC Porto, que teve Pepe no banco a descansar, não podia ser melhor. Os dragões marcaram logo aos 3 minutos por Taremi, que fez as pazes com a nação portista. Os dragões usavam as alas para chegar com perigo à baliza flaviense. Pepê e Galeno tiveram no guardião Paulo Vítor um adversário à altura. A equipa do Chaves não sentiu a inicial superioridade dos da casa. Começou a dividir o jogo, tentando aproveitar a pouca rotina da defesa portista. Já perto do intervalo João Teixeira teve nos pés uma chance para igualar.

O jogo continuou equilibrado após o descanso até surgirem os golos e mais uma vez em erros flavienses. Taremi aproveitou falha de Steven para assistir Evanilson (começou no banco) no 2-0. A partir daí o Chaves entregou-se e o FC Porto voltou a fazer mexer o resultado na estreia a marcar de André Franco, em novo deslize transmontano.









Oitenta depois do oito



Taremi foi de extremos em três dias. Expulso em Madrid para a Champions, este sábado foi o homem em destaque. Marcou o golo de abertura e assistiu para o 2-0. O iraniano não joga com o Club Brugge a meio da semana, mas já será opção com o Estoril.



Laterais intermitentes



Os dragões parecem ter problemas nas laterais. João Mário até esteve no primeiro golo, mas defensivamente foi um passador. Do outro lado, Wendell até defendeu melhor, mas a atacar foi inexistente. Zaidu nem sequer esteve no banco.



Exibição regular