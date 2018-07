Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Guimarães anuncia João Carlos Teixeira na apresentação do plantel

Médio ex-FC Porto esteve presente na apresentação do plantel aos sócios.

23:16

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, confirmou esta quinta-feira a aquisição de João Carlos Teixeira, médio ex-FC Porto, de 25 anos, na apresentação do plantel aos sócios, em Guimarães.



O futebolista, que já passou pelo Liverpool, de Inglaterra, e que, na época passada, representou o Sporting de Braga, por empréstimo dos 'dragões', foi o último dos 29 elementos do plantel treinado por Luís Castro a subir ao palco montado na Praça de S. Tiago, em pleno centro histórico vimaranense, perante uma plateia de cerca de 3.000 adeptos.



Além de João Carlos Teixeira, a apresentação incluiu os nove reforços previamente contratados - os defesas Venâncio (ex-Vitória de Setúbal), Osorio (ex-FC Porto), Florent (ex-Belenenses) e Rafa Soares (ex-Portimonense), os médios Pêpê (ex-Benfica) e André André (ex-FC Porto) e os avançados Davidson (ex-Desportivo de Chaves), Ola John (ex-Benfica) e Alexandre Guedes (ex-Desportivo das Aves).



O único jogador dos quadros do clube ausente no evento foi Hurtado, médio ofensivo que ainda se encontra no Peru, após ter representado a seleção do país sul-americano no mundial da Rússia.



O treinador Luís Castro, contratado, neste verão, ao Desportivo de Chaves, sublinhou, durante a apresentação, o regresso a um clube no qual jogou entre 1985 e 1987, a "identidade forte do clube" e a intenção de colocar o Vitória a "jogar um futebol bonito" para conseguir o objetivo de chegar à Europa.



A cerimónia incluiu também a equipa B dos vimaranenses, que vai disputar a II Liga portuguesa de futebol pelo quinto ano consecutivo, tendo-se apresentado com 27 jogadores, incluindo seis reforços - os centrais Dénis Martins, Salomão Mondlane e Wei Huang, o lateral Dragisa Gudelj e os médios Rosier Loreintz e Georgios Spanoudakis.



De fora da apresentação ficaram alguns elementos que iniciaram a época às ordens do treinador Alex Costa, nomeadamente o guarda-redes Sérgio Dutra, os defesas Ouattara, Mabea e Habib - vai parar cerca de meio ano devido a lesão -, os médios João Bruno e Daniel Silva e o avançado Francis Cann.



O defesa-central Romain Correia também falhou o evento, por se encontrar com a seleção portuguesa sub-19, que vai disputar a final do europeu em curso na Finlândia, com a Itália, no domingo.



A equipa principal do Vitória vai começar oficialmente a época 2018/19 com a receção ao Tondela, para a segunda fase da Taça da Liga, em 06 de agosto, uma segunda-feira, às 20h00.



Já a formação secundária vai disputar o primeiro jogo oficial no fim de semana de 11 e 12 de agosto, quando receber o Cova da Piedade, para a primeira jornada da II Liga.