Vitória de Guimarães multado em 17 mil euros após incidentes no jogo com o Benfica

18:39

O Vitória de Guimarães foi multado em 17 499 euros na sequência dos incidentes registados no encontro com o Benfica e Desportivo das Aves, da época passada.Recorde-se que o jogo com as águias esteve interrompido e vários agentes da PSP ficaram feridos na sequência de confrontos nas bancadas do estádio D. Afonso Henriques.A decisão foi tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois do orgão ter julgado o recurso apresentado pelos dirigentes do Vitória.A maior multa, de 5740 euros, foi devido à "falta de colaboração com a justiça desportiva".