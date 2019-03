Vitória de Guimarães pede insolvência do Sporting pelo pagamento de Raphinha

Clube avança com pedido em tribunal por causa de falha nos pagamentos.

17:40

uízo de Comércio de Lisboa esta quarta-feira e diz respeito a uma dívida de 30 mil euros, que será uma das tranches em dívida da venda do extremo brasileiro Raphinha ao Sporting, que se concretizou no início desta época.

O Vitória de Guimarães avançou esta quarta-feira com um pedido de insolvência do Sporting Clube de Portugal.A queixa deu entrada no JEsta já não é a primeira vez que é pedida a insolvência do Sporting. Em novembro, o clube travou medida semelhante pedida por uma empresa credora , com quem chegou a acordo.