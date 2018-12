Vitória de Guimarães queixa-se de espionagem no treino

Homem estava a filmar a sessão com câmara montada em tripé e a PSP foi chamada.

Por Ricardo Miguel Costa | 01:48

A Polícia de Segurança Pública foi esta quinta-feira chamada à academia de treinos do Vitória de Guimarães. Isto porque durante a sessão de trabalhos da equipa de Luís Castro, um dos elementos da equipa técnica avistou um homem a gravar o treino com uma câmara montada num tripé.

O referido indivíduo encontrava-se num dos apartamentos localizados nas redondezas da academia de treinos e a direção do V. Guimarães foi avisada de imediato. A PSP chegou ao local pouco tempo depois do avistamento do ‘espião’ e dirigiu-se até ao apartamento indicado pelos responsáveis do clube. As autoridades tentaram por diversas vezes obter informações sobre o indivíduo, mas este não abriu a porta.

Perante esta situação, a PSP vai proceder à elaboração de um auto para que seja possível identificar a pessoa em causa, pois este poderá estar a cometer um crime de invasão de privacidade. O caso é preocupante, pois o V. Guimarães não quer ver nenhuma informação revelada acerca do seu treino. Os vimaranenses têm um jogo importante com o Rio Ave (domingo) para a Liga, numa altura em que os dois clubes se encontram com 18 pontos.



PORMENORES

Mattheus Oliveira feliz

"O treinador gosta muito de trabalhar a posse de bola e isso, para mim, é ótimo. Como sou médio, gosto sempre de ter a bola em nosso poder. Isso favorece-me bastante, não só a mim, como aos outros jogadores", disse ontem o médio vimaranense Mattheus Oliveira.



Oito jogos sem perder

O V. Guimarães não conhece o sabor da derrota há oito jogos. A última vez que perdeu foi em setembro, com o Portimonense (3-2). Além do registo positivo, a equipa de Luís Castro não sofre golos há quatro jogos em todas as competições.