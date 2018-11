Vitória de Setúbal agrava crise do Feirense

Equipa de Santa Maria da Feira não ganha há oito jornadas seguidas.

Por Ricardo Lopes Pereira | 06:00

O V. Setúbal venceu ontem o Feirense por 2-1, resultado que permite aos sadinos subir ao 8º lugar e agrava a crise dos fogaceiros, que não vencem há oito jornadas na Liga.



Dominadores no primeiro tempo, os sadinos colocaram-se em vantagem aos 19 minutos, num cabeceamento certeiro de Mendy. Contra a corrente de jogo, aos 33 minutos, Cris, capitão do Feirense, aproveitou uma saída em falso do guardião Joel Pereira para cabecear para o empate (1-1) com que se atingiu o intervalo.



No segundo tempo, aos 72 minutos Jhonder Cádiz, de cabeça, após canto de Nuno Pinto, fez o 2-1 que valeu os três pontos à equipa de Lito Vidigal, que somou o triunfo número 50 na I Liga.

Luís castro exige mais eficácia

Luís Castro disse ontem que o V. Guimarães precisa de ser "mais eficaz" para vencer amanhã (a partir das 15h00) o Santa Clara.



"A audácia tem de estar sempre dentro de nós. Se temos um golo, queremos dois; se temos dois, queremos três. Mas a audácia não pode romper o equilíbrio defensivo", disse ontem na antevisão do jogo.