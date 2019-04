Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Setúbal de regresso às vitórias frente ao Feirense

Clube volta a sorrir após 15 jogos sem conseguir ganhar.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:49

O Feirense recebeu esta segunda-feira o V. Setúbal e perdeu com um golo solitário de Cadiz. Os sadinos voltam a sorrir depois de 15 jogos sem triunfos (última vitória foi em dezembro frente ao Marítimo).



O primeiro remate da partida foi obra de João Silva, aos 12’. Dois minutos depois, os fogaceiros ensaiaram o domínio de jogo por força da circulação de bola e João Silva ameaçou a baliza adversária em duas ocasiões.



Éber Bessa assinou, aos 42’, o único lance da primeira parte, apertado para Caio Secco. Na segunda metade, a fraca qualidade de jogo manteve-se, mas com a entrada de Mendy, o futebol sadino melhorou.



O avançado francês obrigou à defesa da noite aos 75’ e Hildeberto rematou, pouco depois, com perigo. Com a expulsão de Flávio Ramos, aos 75’, com a ajuda do VAR, ficou via aberta para os sadinos, Nuno Valente atirou a bola à barra aos 76’.



Cadiz aproveitou a ausência do central brasileiro e cabeceou, aos 81’, para inaugurar o marcador. A partida entrou numa fase quezilenta e o V. Setúbal levou a vantagem até final.



Com esta derrota o Feirense fica mais perto da descida.