Vitória de Setúbal vence e festeja em casa

José Couceiro garantiu a permanência da equipa do Sado e anunciou a saída do clube.

Por Ricardo Lopes Pereira | 09:29

O V. Setúbal venceu este domingo o Tondela, por 1-0, e assegurou a 71ª presença na Liga em 2018/19, em que já não terá José Couceiro, que anunciou a sua saída do clube, após o final do encontro.



Mesmo estando dependentes dos resultados de terceiros, os sadinos fizeram o que lhes competia graças a um golo solitário de André Pereira, aos 23 minutos.



Apoiados por mais de seis mil adeptos, os sadinos, que foram a melhor equipa durante os 90 minutos, entraram dominantes e, depois de o VAR ter anulado um golo a André Pereira, aos oito minutos, o avançado cedido pelos portistas atirou a contar aos 23 minutos, após assistência de Patrick Vieira.



Mesmo com resultados favoráveis nos outros estádios, os setubalenses, que ainda apanharam alguns sustos dos beirões (Miguel Cardoso foi o elemento mais perigoso), não se acomodaram e procuraram ampliar a vantagem.



No final, o triunfo e os resultados nos outros estádios permitiram a festa vitoriana. Após o jogo, Couceiro festejou com os adeptos e anunciou a saída: "Não tenho condições para continuar."