Um, dois, três. O Portimonense meteu a música e dançou, enquanto o Tondela ficou a marcar passo no duelo entre as duas equipas. Uma partida que se antevia equilibrada (ambas as equipas vinham de derrotas na ronda anterior), mas na qual os algarvios, com muito mais sentido da baliza e objetividade na cara do golo, foram bastante superiores.









O Portimonense deu o primeiro sinal de perigo, mas ainda assim o Tondela equilibrou o jogo. Até aparecer Beto, avançado nas bocas do mundo que continua a mostrar serviço na formação alvinegra. Aos 35 minutos correspondeu a uma boa assistência de Willian e fez o 1-0. Antes ainda do intervalo, a tendência do jogo acentuou-se, quando o Portimonense chegou ao segundo golo, de penálti (por Aylton Boa Morte), a punir bola na mão de João Pedro (Tondela).





Num jogo com demasiadas paragens, devido ao excesso de faltas de ambas as equipas, o Tondela mostrou na segunda parte vontade de correr atrás do prejuízo. Mas foi só mesmo isso que fez: correr. Teve algumas boas oportunidades, mas Samuel Portugal brilhou na baliza dos algarvios. O xeque-mate na partida e no resultado foi dado por Fali Candé, aos 80 minutos, em mais uma demonstração de eficácia.