Vitória garante 'título' da primeira fase do Distrital do Algarve

Moncarapachense vai começar a fase de apuramento de campeão no primeiro lugar.

Por Nuno Costa | 08:28

O Moncarapachense venceu o Lagoa por 4-2 e vai começar a 2ª fase do Campeonato Distrital na liderança da classificação.



O jogo começou a um ritmo elevado e aos 6’ a equipa da casa chegou à vantagem, por Fábio Marques, de penálti. O Lagoa, que à partida para esta ronda ainda tinha hipóteses de alcançar um lugar na fase de subida, reagiu bem e, no lance seguinte, Diogo Guerreiro isolou-se e bateu Joel.



O empate não durou muito. Aos 13’, Atabu, à entrada da área, rematou forte e fez o 2-1.



O Lagoa voltou a reagir ainda antes do descanso, aos 43’, num cabeceamento de Douglas, após cruzamento de Miguel Costa.



Os dois treinadores mexeram no início do segundo tempo, mas as mudanças de Bruno Saraiva foram mais certeiras e, aos 61’, Diogo Agostinho, a passe do recém-entrado Camacho, fez o 3-2. Desta vez, não houve tempo para a reação lagoense, uma vez que, aos 63’, Januário, de livre direto, fez o 4-2 final.



Imortal goleia no dérbi

O Imortal bateu o Guia (1-4) no dérbi do concelho de Albufeira e terminou a primeira fase no segundo lugar.

Nesta jornada, ficou definido o lote de equipas que vão lutar pela subida: Moncarapachense, Imortal, Esperança de Lagos, 11 Esperanças, Almancilense e Quarteira. Lusitano, Lagoa, Silves, Messinense e Guia vão lutar para não descer. Na segunda fase, as equipas vão conservar os pontos já conquistados.