Vitória na mão de Raúl Alarcón

Espanhol da W52-FC Porto triunfou na penúltima etapa e está perto de conquistar a prova pela segunda vez.

Por Ricardo Miguel Costa | 10:37

O camisola amarela Raúl Alarcón aumentou a vantagem para 1,01 minutos sobre o segundo classificado, Jóni Brandão (Sporting-Tavira), à entrada para a última etapa da 80ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.



O ciclista espanhol da W52-FC Porto venceu a corrida que terminou com a mítica subida na Senhora da Graça, num percurso de 155,2 quilómetros.



David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) animou a etapa com uma longa fuga e parecia ser o provável vencedor, mas Raúl Alarcón, com um forte ataque nos últimos 500 metros, ultrapassou vários corredores e garantiu praticamente a segunda vitória na Volta a Portugal. O espanhol voltou, mais uma vez, a mostrar que está num nível acima dos restantes ciclistas. Edgar Pinto (Vito-Feirense) e o espanhol Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano) terminaram no segundo e terceiro lugar, respetivamente.



Este domingo decorre a última etapa da maior prova de ciclismo do País, que conta com um contrarrelógio de 17,3 quilómetros, em Fafe. Alarcón tem a vitória na mão.