Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória prepara Jonas para o Clássico com o FC Porto

Avançado deve ser titular esta terça-feira com o AEK para ganhar ritmo e ser lançado no onze frente aos portistas.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 08:52

Rui Vitória está a preparar Jonas para ser titular no clássico frente ao FC Porto, este domingo (17h30) no Estádio da Luz, apurou o CM.



O avançado brasileiro deve jogar de início diante do AEK de Atenas, esta terça-feira (20h00), a contar para a 2ª jornada da Liga dos Campeões, para voltar a ganhar ritmo de jogo e entrar nas rotinas da equipa. O objetivo do treinador do Benfica passa por garantir que Jonas esteja nas melhores condições para ser lançado no onze titular diante do FC Porto. No entanto é provável que não jogue os 90 minutos na Grécia, uma vez que esteve cerca de dois meses afastado dos relvados no início da época.



Rui Vitória tem apostado em Seferovic na frente de ataque. Mas o técnico está preocupado com a ausência de golos do avançado suíço, que marcou apenas por uma vez esta época, nos oito encontros que realizou. Por isso, o técnico do clube da Luz vai voltar a apostar no melhor marcador das águias nas últimas temporadas. Jonas falhou o arranque da época devido a problemas físicos, mas já somou alguns minutos nos últimos jogos para o campeonato frente ao Desp. Aves e ao Desp. Chaves: 18 e 10 minutos, respetivamente.



Quase cinco meses depois, Jonas deve voltar a ser titular no Benfica em jogos oficiais. A última vez que aconteceu foi a 13 de maio na vitória (1-0) sobre o Moreirense, jogo em que o brasileiro garantiu os três pontos ao marcar de grande penalidade, na última jornada da Liga.



PORMENORES

Ferreyra e Salvio chamados

Facundo Ferreyra e Salvio foram convocados por Rui Vitória para o jogo do Benfica com o AEK. Outra das novidades na convocatória é Lema, central que pode jogar no lugar do lesionado Jardel.



Hélder Lopes pára 6 meses

O português Hélder Lopes, lateral do AEK, não vai poder defrontar o Benfica. O jogador de 29 anos fez uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, no último jogo do campeonato grego com o Creta, e deve ficar afastado dos relvados durante seis meses.