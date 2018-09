Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória quer Benfica ambicioso contra o Bayern

Rui Vitória desafia jogadores a terem “arrogância” para baterem o pé aos alemães.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Foi um discurso ambicioso o de Rui Vitória na antevisão do jogo desta quarta-feira (20h00) entre o Benfica e Bayern Munique no Estádio da Luz . "A qualidade da equipa do Bayern não retira em nada o que é a nossa ambição".



O treinador dos encarnados reconhece que para, bater o pé ao conjunto bávaro, "uma das melhores da Europa", é preciso "ter uma determinação muito grande". "Temos de ser fortes do ponto de vista tático.", salientou. "Vamos ter de respeitar o adversário, mas vamos ter de ter a arrogância necessária para podermos ganhar. Os jogadores vão ter de dizer que são estes jogos que gostam de jogar, vão ser os jogadores a ter de levar isto para a frente", disse, reconhecendo que o adversário em determinados momentos do jogo vai obrigar a equipa a recuar.



O técnico aproveitou a ocasião para lamentar o facto de o Benfica ter jogado para a Taça da Liga [vitória 2-1 com o Rio Ave] antes de defrontar o Bayern. Rui Vitória preferia ter jogado para o campeonato: "Nem sempre é bom descansar antes de termos jogos com estas equipas. Eu prefiro ter jogos exigentes e fazer os timings necessários de descanso mas com competição regular. O nosso campeonato não pode estar a perder três fins de semana para se jogar a Taça da Liga. É a minha opinião. Acho que deveríamos ter jogado para o campeonato".



Rui Vitória revelou ainda que o brasileiro Jonas não estará entre os jogadores convocados para o jogo com os bávaros, contra os quais as águias nunca venceram (cinco derrotas e oito empates).



Sorte para Renato exceto em dois jogos

Rui Vitória não esqueceu Renato Sanches, jogador que ajudou a lançar, antes de se transferir para o Bayern Munique em 2016: "Desejo muito sucesso ao Renato, menos nos jogos que fizer contra nós."



PORMENORES

Jogo de "risco elevado"

A PSP considera que este é um jogo de "risco elevado", tendo em conta que estarão cerca de 55 mil adeptos na Luz. Diversas valências da PSP estarão, desde a manhã, nas imediações do estádio do Benfica.



Regresso de Renato

Renato Sanches está de regresso à Luz para encontrar o Benfica, clube no qual se formou. Em 2016, trocou as águias pelo Bayern por 35 milhões de euros mais objetivos.



Jonas e Krovinovic perto do regresso

Quando Jonas e Krovinovic surgiram esta terça-feira, lado a lado à conversa no relvado no campo de treinos no Seixal, o foco dos jornalistas mudou. Estava ali um quadro novo, com dois dos jogadores mais influentes da equipa a mostrarem melhorias nos processos de recuperação das respetivas lesões. Nos 15 minutos de treino a que os jornalistas assistiram, o avançado e o médio trabalharam integrados com os restantes companheiros.



Um trabalho ligeiro, é certo, mas que prova que estão cada vez mais perto do regresso à competição. Jonas, que recupera de lesão na zona lombar, ainda pode voltar a jogar este mês; o croata, que se lesionou com gravidade no joelho, em abril, só deve voltar em outubro. Ambos estão fora das opções para o jogo desta quarta-feira, ao contrário de Grimaldo e Fejsa, que falharam o último duelo com o Rio Ave devido a limitações físicas. Diante do Bayern deverão regressar ao onze.J.P.O.



Dar o nosso melhor

"Conheço o treinador do Bayern e ele sabe orientar bem a equipa. Vão tentar criar-nos problemas mas teremos de dar o nosso melhor", disse o avançado suíço Haris Seferovic.



Benfica nunca venceu

Em oito que disputou com o Bayern, o Benfica nunca venceu. O melhor que conseguiu foram três empates (1978, 1981 e 2016).Há dois anos, registou um empate a 2 em Lisboa, depois da vitória (1-0) do Bayern em Munique, nos ‘quartos’ da Champions.