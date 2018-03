Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória sobre a Irlanda coloca Seleção Sub-19 no Europeu

Portugal fecha o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias.

A Seleção Nacional de Sub-19 assegurou esta terça-feira o apuramento para a fase final do Europeu da categoria, ao triunfar por 4-0 no confronto com a Rep. Irlanda, num encontro referente à terceira jornada do Grupo 5 da Ronda de Elite disputado em Barcelos.



A entrar em campo apenas a precisar de um empate para carimbar o passaporte para a fase final, que decorre na Finlândia, a equipa comandada por Hélio Sousa cumpriu a sua missão de forma clara, vencendo com golos Gedson Fernandes (10' e 82' pen.), Diogo Queirós (42') e Pedro Correia (73').



Contas feitas, Portugal fecha o grupo com nove pontos, fruto de três vitórias.