Viviano assina com o Sporting por dois anos

Viviano já tinha sido treinado pelo novo técnico dos 'leões'.

Por Lusa | 00:43

O guarda-redes italiano Emiliano Viviano assinou na quinta-feira um contrato de dois anos com o Sporting, mais um de opção, confirmou à agência Lusa fonte do clube de Alvalade.



De acordo com a mesma fonte, o contrato será automaticamente renovado por uma terceira época se Viviano, de 32 anos, cumprir um mínimo de 20 jogos no total das duas temporadas.



Viviano já tinha sido treinado pelo novo técnico dos 'leões', o sérvio Sinisa Mihajlovic, na Sampdoria, o seu último clube.



O guarda-redes transalpino, que será o sucessor de Rui Patrício, um dos jogadores que rescindiu contrato com o Sporting alegando "justa causa", já fez exames médicos e integrou os trabalhos de pré-temporada dos 'leões'.