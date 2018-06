Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vizinhos batem alemães em 'treino'

Neuer voltou e, apesar da derrota, fez várias boas defesas.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:11

Uma derrota (2-1) na Áustria e um péssimo ensaio, ontem, para a campeã do Mundo, Alemanha, que lançou a sua segunda linha mas tem de se empenhar muito mais para revalidar o título. Vai no 5º jogo consecutivo sem vencer. De positivo apenas o regresso do guarda-redes Manuel Neuer, lesionado num pé desde setembro. Foi titular no dia em que celebrou 9 anos da sua primeira internacionalização A e fez um punhado de boas defesas.



O jogo começou mais de hora e meia atrasado por causa de uma forte borrasca que se abateu sobre Klagenfurt, no sul da Áustria. E os austríacos, como bons vizinhos, trataram de colocar a Alemanha a vencer aos 11'. Um disparate coletivo na defesa deu a bola a Özil, que fez o golo. E foi quase o único ponto de interesse da 1ª parte. A Áustria veio para a 2ª com outra atitude e aos 53' Hinteregger empatou com um grande golo.



Schöpf fez o resultado final aos 69'.