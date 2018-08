Vlachodimos faz balanço positivo da estreia nas águias

"Foi fantástico. Estádio espetacular e atmosfera fantástica, estou muito contente", revelou o guarda-redes.

Odysseas Vlachodimos fez esta terça-feira a sua estreia oficial pelo Benfica, diante do Fenerbahçe. Em declarações à BTV, o guarda-redes mostrou-se satisfeito pela vitória e sublinhou o o facto de as águias não terem sofrido golos, elogiando ainda o ambiente no Estádio da Luz, salienta o Record "Estamos contentes por ter vencido. Era importante a vitória e manter a baliza a zero. Jogámos bem para primeiro jogo. Pressionámos bem e podíamos ter marcado mais. Foi bom e jogámos bem"."No Benfica podes passar muitos minutos sem tocar na bola, mas tem de se estar atento a todo o momento.""Temos de jogar como hoje e dar o máximo para podermos avançar para o playoff.""Foi fantástico. Estádio espetacular e atmosfera fantástica, estou muito contente."