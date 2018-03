"Vocês respeitam-me e aos meus colegas?", pergunta Vieirinha à FIFA e à UEFA

Presidente do PAOK Salónica foi banido de todos os estádios de futebol por entrar no campo armado.

"Caros senhores da FIFA e da UEFA. Sou um jogador de futebol do PAOK, capitão de equipa e campeão europeu por Portugal. Há alguns meses, decidi vir para a Macedónia (a única, a original, a grega) para ajudar a minha equipa a ser campeã grega. Fiz 7 jogos à porta fechada e ganhei-os... Comecei com uma lesão e uma operação mas, ainda assim, por causa dos meus colegas e treinador, ganhei mais pontos do que a concorrência. Tentei não mergulhar para ganhar penáltis... mas vocês deixaram um treinador fingir uma lesão e roubar um jogo em que não participou!! Tentei não fazer jogo sujo contra os adversários mas vocês deixaram-nos escolher se têm medo e se querem ou não controlar o resultado. Procurei evitar saídas de campo antes dos jogos acabarem, fosse qual fosse o erro do árbitro. Mas vocês deixaram os juizes alterar decisões e relatórios em jogos decisivos. Sou o André Vieirinha e respeito o futebol. Vocês respeitam-me e aos meus colegas? Será que amamos o mesmo futebol? Por favor, se sim, não vejam imagens, vejam os factos", escreveu o campeão europeu nas redes sociais.



O PAOK ainda pode recorrer destas decisões.



Federação pode ser castigada



A FIFA fez um aviso sério à federação grega para a obrigação de uma mudança radical no futebol helénico. "O grupo decidiu, por unanimidade, propor a suspensão imediata dos membros da federação grega por parte da FIFA", revelou ontem a própria federação, sendo que o organismo que tutela o futebol mundial se reúne daqui a dois meses para tomar uma decisão: ou há mudanças radicais ou a federação é banida.







Ivan Savvidis, presidente do PAOK Salónica, foi banido de todos os estádios de futebol devido ao incidente ocorrido a 11 de março, em que entrou em campo armado com uma pistola e o PAOK viu serem-lhe retirados 3 pontos na liga grega. O clube fica, assim, longe da luta pelo título pois cai para o 3º lugar, a 5 do líder AEK e a 1 do Olympiacos, com Savvidis a ter de pagar uma multa de 100 mil euros e o clube 63 mil, fazendo três jogos à porta fechada.Esta decisão da liga grega deixou Vieirinha, internacional português do PAOK, revoltado, ao ponto de ter escrito uma mensagem para os organismos que tutelam o futebol mundial, segundo avança o jornal Record