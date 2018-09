Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voleibolista brasileiro do CV Teruel Vinícius Noronha encontrado morto

Autópsia ao jogador será feita na terça-feira no Hospital San Jose, em Teruel.

O voleibolista brasileiro Vinícius da Silva Noronha, que representava o CV Teruel e foi considerado o melhor líbero da Superliga espanhola de 2017/18, foi esta segunda-feira encontrado morto em casa, revelou o presidente do clube, Carlos Ranera.



Vinícius Noronha, de 26 anos, devia ter integrado a concentração para a deslocação do CV Teruel a Alcaniz, para a realização de um jogo de pré-temporada, e quando o clube procurou saber a razão da ausência encontrou o jogador morto em casa.



"Não sabemos mais nada. Ele [Vinícius Noronha] foi encontrado morto na cama e a morte deve ter ocorrido durante a noite", explicou o presidente Carlos Ranera, acrescentando que só a autópsia poderá esclarecer o que aconteceu.



Carlos Ranera recordou ainda que Vinícius da Silva Noronha, no CV Teruel desde 2015/16, tinha realizado e passado com sucesso e sem que nada de anormal tenha sido detetado todos os testes físicos realizados no início da época.



Entretanto, fontes da delegação do governo em Aragão revelaram à agência EFE que a autópsia ao jogador será feita na terça-feira no Hospital San Jose, em Teruel.