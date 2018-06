Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voleibolista Hugo Gaspar renova contrato com o Benfica por mais um ano

O capitão já venceu cinco campeonatos nacionais, sete taças de Portugal e oito supertaças.

Por Lusa | 16:07

O capitão da equipa de voleibol do Benfica, Hugo Gaspar, renovou o contrato por mais uma temporada, anunciou esta segunda-feira o clube da Luz na sua página oficial na internet.



"Estou completamente satisfeito. Vou estar cá pelo menos mais um ano. Estou orgulhoso, satisfeito, contente e já a pensar na próxima época", disse o jogador que representa os 'encarnados' desde 2010/11.



Com 35 anos, Gaspar, que joga na posição de oposto, afirma que no próximo ano quer conquistar o título nacional, perdido para o Sporting esta época.



"Quero reconquistar o título nacional que perdemos, é esse o grande objetivo pessoal e da equipa. Já sinto que esta é a minha casa. São vários anos, sou capitão de equipa e por isso sinto obrigação de ajudar sempre para atingir os nossos objetivos", vincou.



O capitão, que conta com passagens pelo Marinhense, Esmoriz, Vitória de Guimarães e Castelo da Maia, já venceu cinco campeonatos nacionais, sete taças de Portugal e oito supertaças.