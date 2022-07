Jonas Vingegaard (Jumbo) está a um passo de ganhar, pela primeira vez, aos 25 anos, a Volta a França em bicicleta. Esta quinta-feira, o dinamarquês venceu, isolado, a montanhosa 18ª etapa, no Alto do Hautacam (1520 m), e só se tiver um grave problema nas três tiradas que faltam é que não subirá, no domingo, com a camisola amarela, ao pódio, em Paris. O seu mais direto rival, Tadej Pogacar (UAE), ficou em 2º, perdeu 1m04s e, na geral, está agora a 3m26s do líder.









A última etapa nos Pirenéus (143,2 km) ficou ainda marcada pela queda de Pogacar - numa curva, na descida do Alto de Spandelles, a 27 km da meta. Ficou ferido nas mãos e na perna esquerda. Vingegaard viu o que se passou e esperou por ‘Pogi’, que lhe agradeceu tal atitude.

Na última subida do dia, 13,8 km, com uma inclinação média de 7,8%, Vingegaard teve sempre a companhia de colegas de equipa - Sepp Kuss, primeiro; e Wout van Aert, depois -, enquanto Pogacar estava sozinho. A pouco mais de 4 km da chegada, numa altura em que Aert estava a puxar, o vencedor dos dois últimos Tours não aguentou o ritmo e perdeu o contacto com os dois Jumbo. E Vingegaard fez a festa no Alto do Hautacam. Pogacar ainda ultrapassou Aert, já em descompressão, e ficou em 2º, a mesma posição na geral.





Esta sexta-feira realiza-se a 19ª etapa: Castelnau Mag Noac-Cahors (188,3 km).