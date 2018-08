Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Volta a Portugal arranca com prólogo em Setúbal

Prova começa com contrarelógio de 1,8 quilómetros.

Por Ricardo Miguel Costa | 09:06

Começa esta quarta-feira a 80ª edição da Volta a Portugal em bicicleta com um prólogo em sistema de contrarrelógio individual de 1,8 quilómetros, no centro da cidade de Setúbal.



As primeiras pedaladas da maior prova velocipédica do País serão dadas pelo português Gonçalo Leaça (LA-Alumínios), às 15h18. O vencedor da edição de 2017, Raúl Alarcón (W52-FC Porto), será o último dos mais de 130 corredores a partir, às 17h28. O pelotão é constituído por 19 equipas (nove portuguesas e dez estrangeiras).



A Volta a Portugal tem sido dominada por ciclistas espanhóis, que somaram oito vitórias nas últimas dez edições.



A prova (cerca de 1600 km) volta a passar por terras algarvias, na primeira etapa, depois de uma década de ausência. Destaque ainda para as duras etapas da serra da Estrela (4º) e Senhora da Graça (9º). Também para o inédito final em Fafe, com um contrarrelógio individual que pode definir o vencedor da prova.



Tudo a postos para o início da competição, que vai coincidir com as celebrações da histórica Feira de Santiago (Setúbal) para animar ainda mais a partida desta edição da Volta a Portugal em bicicleta.