"Voltaremos em breve a festejar no Marquês": A carta de Vieira aos sócios do Benfica

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, enviou uma carta aos sócios do clube na qual transmite uma mensagem de

otimismo

para o futuro.



O líder das águias afirma que a

pandemia

do novo

coronavírus

será ultrapassada e que em breve os adeptos estarão a festejar no Marquês. "Estou certo que em breve voltaremos a estar próximos, a encher estádios e pavilhões, a vibrar com o trabalho das nossas equipas e dos atletas e a sentir a alma benfiquista e a nossa mística", escreveu.Vieira agradece aos profissionais de saúde que combatem a covid-19 diariamente. "Uma palavra ainda para prestar homenagem e expressar o agradecimento do Benfica a todos os profissionais que, diariamente, e com verdadeiro espírito de solidariedade, de entreajuda e de sacrifício têm estado na linha de frente do combate à pandemia e no apoio às famílias portuguesas", pode ler-se na carta.