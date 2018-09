Simon Yates vence 14.ª etapa e sobe à liderança da Volta à Espanha

Britânico assumiu o comando da prova, com 20 segundos de vantagem sobre o espanhol Valverde e 25 para o colombiano Quintana.

Por Lusa | 16:54

O britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ascendeu este sábado à liderança da Volta a Espanha em bicicleta, ao vencer isolado a 14.ª etapa da prova, com chegada inédita no alto de Les Praeres.



Yates completou em 4:19.27 horas os 171 quilómetros entre Cistierna e Les Praeres, em Nava, onde a meta coincidiu com uma contagem de montanha de primeira categoria, batendo por dois segundos o colombiano Miguel Ángel López (Astana) e o espanhol Alejandro Valverde (Movistar).



O britânico assumiu o comando da prova, com 20 segundos de vantagem sobre Valverde e 25 em relação ao colombiano Nairo Quintana (Movistar), segundo e terceiro classificados da geral individual, enquanto o espanhol Jesus Herrada (Cofidis), anterior líder, caiu para fora dos 10 primeiros.



No domingo realiza-se a 15.ª etapa da Volta a Espanha, na qual participam os portugueses Nelson Oliveira (Movistar), Tiago Machado (Katusha) e José Mendes (Burgos), entre Ribera de Arriba e Lagos de Covadonga, na extensão de 178,2 quilómetros.