Liverpool 0 - 0 FC Porto

Acompanhe ao minuto a segunda mão dos quartos de final da Champions.

18:49

ONZE DO FC PORTO:

Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Reyes e Diogo Dalot; Óliver Torres, André André, Bruno Costa e Corona; Waris e Aboubakar.



SUPLENTES: José Sá, Ricardo Pereira, Luís Mata, Otávio, Sérgio Oliveira, Brahimi e Gonçalo Paciência.

ONZE DO LIVERPOOL:

Karius, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Henderson, Emre Can, Milner, Lallana, Mané e Firmino.



SUPLENTES: Mignolet, Van Dijk, Klavan, Oxlade-Chamberlain, Ings, Salah e Alexander-Arnold.



Sérgio Conceição aposta em vários jogadores pouco utilizados e há mesmo uma estreia, Bruno Costa, jovem que tem jogado pela equipa B. Destaque também para as presenças de André André e Waris na equipa inicial. Com a eliminatória praticamente decidida, após a derrota por 5-0 no Dragão na primeira mão, o técnico portista opta por poupar alguns dos habituais titulares.



Nada que esmoreça a claque portista, que recebeu a equipa em festa nas bancadas de Anfield Road.





Do lado do Liverpool, Jurgen Klopp também fez várias alterações, retirando do onze cinco titulares que entraram no último jogo da equipa para a Premier League.





, com o portista outra vez a ganhar vantagem, agora com um corte de cabeça.Firmino e Felipe disputam a bola na área portista, com o defesa a levar a melhor e a despachar o esférico para a linha lateral.Avançado senegalês tenta desviar cruzamento de Gomez com um toque subtil em plena área, mas a bola sai por cima. Grande susto para Casillas., mas o guardião Karius chega primeiro à bolaParece estar tudo bem com Maxi, que regressa ao jogo.Maxi Pereira choca com adversário e tem de ser assistido fora do terrenoAndré André trava ataque conduzido po Lallana com um agarrão e é advertido pelo árbitro.Milner tenta cruzar para a área portista, mas Felipe limpa a jogada.Waris trabalha a bola à entrada do meio-campo do Liverpool e é derrubado em falta.Começa o jogo em Anfield Road.- Jogadores das duas equipas e espetadores cumprem minuto de silêncio com palmas para David Astori, o malogrado capitão da Fiorentina.Já são conhecidos os onzes de Liverpool e FC Porto para o jogo desta terça-feira dos quartos de final da Liga dos Campeões, a jogar em Inglaterra.