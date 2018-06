Warriors gastaram 340 mil euros em champanhe

Campeão da NBA festejou à grande.

16:12

Os Golden State Warriors festejaram à grande a conquista do terceiro título da NBA em quatro anos, avança o Record . Uma celebração onde não faltou o champanhe... a ver pela conta revelado pelo jornalista da ESPN Sports, Darren Rovell.De acordo com o descrito numa mensagem no Twitter, os Warriors gastaram qualquer coisa como 400 mil dólares (cerca de 340 mil euros)."No balneário os Warriors têm mais de 300 garrafas de champanhe Moet & Chandon - incluindo 150 garrafas das edições limitadas Moët Impérial Golden Luminous Magnum e 150 garrafas de Moët Nectar Rose Public School Luminous. Num valor total superior a 400 mil dólares", pode ler-se no post de Darren Rovell.