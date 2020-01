Benfica 1- 2 Rio Ave

Jogo Em direto

30' Golo! Benfica 1, Rio Ave 2. Mehdi Taremi (Rio Ave) de cabeça no coração da área acertando no centro da baliza. Assistência de Diogo Figueiras.

25' Oportunidade para os vilacondenses. Nuno Santos preparava-se para o remate mas Tomás Tavares conseguiu intercetar a bola.

21' Filipe Augusto (Rio Ave) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.

13' É golo! Benfica marca através de Franco Cervi. O lance ainda foi revisto pelo VAR porque havia dúvidas na posição de Cervi mas foi mesmo validado o golo.

7' Remate forte de Chiquinho para defesa de Paulo Vítor.

4' Golo! Benfica 0, Rio Ave 1. Livre batido na perfeição por Lucas Piazon. O remate ultrapassou a barreira e acabou por bater Zlobin.

3' Cartão amarelo mostrado a Ruben Dias da equipa Benfica!

2' Falta dura de Rúben Dias sobre Taremi. Vai ser livre direto para o Rio Ave.

Início 1ª parte

Benfica e Rio Ave discutem esta noite a segunda vaga de acesso às meias-finais da Taça de Portugal, num duelo no qual Bruno Lage opera pontuais alterações de olho no clássico do fim de semana.