Médio deslocou-se a Turim para assistir ao Juventus-Ajax sem ter pedido autorização.

11:08

Wendel está sob a alçada disciplinar devido a uma viagem a Turim, onde assistiu ao jogo entre a Juventus e o Ajax. O problema é que o médio deslocou-se sem ter pedido autorização aos responsáveis leoninos. Segundo apurou o jornal Record, o brasileiro será hoje ouvido pela estrutura do futebol profissional, e o caso será tratado internamente de acordo com o regulamento vigente.



