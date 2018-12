Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wendel pára dois meses por lesão

Entorse no joelho esquerdo do jogador do Sporting afetou os ligamentos.

Por Mário Pereira | 09:33

A lesão contraída pelo médio leonino Wendel no joelho esquerdo, no decorrer do jogo com o Desp. Aves no passado domingo (vitória do Sporting por 4-1), vai obrigar a uma paragem nunca inferior a dois meses.



Uma forte contrariedade para o jogador de 21 anos, que desde a chegada de Marcel Keizer a Alvalade se estava a assumir como peça nuclear do meio-campo da equipa.



Wendel lesionou-se aos 51 minutos de jogo, num lance divido com o avense Rúben Oliveira. A forma como fez a torção do joelho deixou desde logo a ideia de que seria mais do que um simples incidente de jogo. Foi assistido no relvado e mostrou-se extremamente queixoso, obrigando à evacuação de maca.



Da equipa médica foi dada indicação ao treinador de que seria necessário proceder à substituição, mas Wendel fez saber que estava em condições e quis regressar ao jogo. Algo que provocou algum desagrado a João Pedro Araújo, responsável clínico dos leões.



Marcel Keizer, o treinador, autorizou que Wendel voltasse para dentro do campo mas não tardou a perceber que o jogador não estava em condições de prosseguir. Cinco minutos depois caiu no relvado e teve mesmo de ser substituído.

Ontem confirmou-se um diagnóstico desfavorável.



Wendel fez uma entorse do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno, que obriga a uma paragem estimada de oito semanas. O jogador será ainda sujeito a nova reavaliação nas próximas horas.



Wendel tem sido aposta firme de Marcel Keizer e esta baixa é um forte revés no bom momento dos leões.