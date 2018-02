Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wendel triste por não jogar no Sporting

Atleta acredita que, se jogar, poderá estar no Mundial da Rússia a defender a canarinha.

Por António Martins Pereira | 25.02.18

Wendel está triste por não jogar. Sem demérito para os jogadores do Sporting, ele tem lugar de caras nesta equipa. Só precisa de jogar para mostrar o seu valor." Palavras de Cláudio Moisés dos Santos, tio e procurador do médio brasileiro.



O atleta, de 20 anos, contratado ao Fluminense no mercado de janeiro por 7,5 milhões de euros, ainda não se estreou no Sporting e isso está a gerar grande preocupação na família de Wendel. "Está pronto. Não sabemos porque é que não está a jogar e queremos perceber a razão", afirma Moisés dos Santos, que diz ter uma reunião agendada com Bruno de Carvalho para abordar o tema.



O médio, que pode jogar nas posições 6 e 8, chegou a Alvalade em janeiro e demorou a ganhar ritmo, pois esteve dois meses parado. Passado esse tempo, a preocupação é grande, pois continua sem jogar. Até porque o brasileiro acredita que pode chegar à canarinha. "O Wendel foi chamado pelo Tite algumas vezes e, se estivesse a jogar, seria uma opção a ter em conta para estar na Rússia", diz Moisés dos Santos, que defende que o jogador é um dos melhores brasileiros na sua posição: "É forte na marcação" e "marca golos com frequência".



Wendel tem sido convocado por Jesus e até chegou a aquecer frente ao Tondela (triunfo leonino por 2-1), mas acabou por não ser utilizado.



Coates e Bruno em risco

O defesa-central Coates e o médio Bruno Fernandes podem falhar o clássico com o FC Porto (sexta-feira) se virem um cartão amarelo na partida de amanhã (21h00, Sport TV 1) com o Moreirense, em Alvalade. São dois jogadores fundamentais no esquema tático de Jorge Jesus. Coates vai mesmo ter de jogar, até porque Mathieu está castigado e os leões só têm mais um defesa-central, André Pinto. Já Bruno Fernandes está motivado com os dois golos ao Astana (3-3) e deve pelo menos iniciar o jogo a titular.