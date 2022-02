West Ham multa futebolista francês Zouma por alegados maus-tratos a um gato

O clube inglês West Ham United anunciou hoje ter aplicado a multa interna máxima ao futebolista internacional francês Kurt Zouma após a polémica gerada por um vídeo em que o jogador alegadamente maltratava um gato de estimação.

Por norma, a multa máxima praticada em Inglaterra é de duas semanas de salário e, no caso de Zouma, tal pode ascender a cerca de 300 mil euros.

"O atleta aceitou imediatamente a punição e pediu que o montante revertesse a favor de uma organização de defesa dos direitos dos animais", segundo os responsáveis do West Ham.

Na Internet, uma petição que exigia procedimentos judiciais contra Zouma devido ao episódio com o seu animal doméstico reuniu já mais de 100 mil assinaturas.

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR