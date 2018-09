Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

William Carvalho afirma que Itália é “adversário super difícil”

Jogador diz que a equipa nacional quer fazer um grande jogo na segunda-feira, na estreia da nova Liga das Nações.

Por Mário Pereira | 09:00

"A Itália é um adversário super difícil, uma equipa muito forte e o mister vai dizer o que temos de fazer para ganhar. Queremos fazer um grande jogo", disse esta sexta-feira William Carvalho, médio da seleção nacional, sobre o jogo da próxima segunda-feira (19h45, Estádio da Luz, em Lisboa) que marca a entrada de Portugal em ação, na Liga das Nações.



O agora jogador do Betis foi ontem confrontado com críticas que frequentemente lhe são feitas, sobre o facto de ser "lento".



Reagiu desta forma: "Eu não tenho que responder aos críticos. Tenho de fazer o meu trabalho dentro do campo e ajudar a equipa. São opiniões e eu tenho de aceitar", disse em conferência de imprensa, ontem realizada na Cidade do Futebol.



William falou também de um assunto incontornável: Cristiano Ronaldo. "Obviamente que faz falta. É o nosso capitão, mas não estando aqui temos qualidade suficiente. Estão aqui muitos jogadores pela primeira vez, são eles o futuro da Seleção e vêm ajudar com a sua qualidade."



Também ontem, Gedson falou sobre a sua estreia: "Foi um sonho realizado. Senti-me bem no jogo, estava confiante, tranquilo. O mister disse apenas para ir lá para dentro e divertir-me e foi o que eu fiz".