William Carvalho fora do treino devido a mialgias

Ruben Guerreiro e Gelson Martins estão de volta.

09:30

William Carvalho é a mais recente dúvida de Fernando Santos para o duelo com o Uruguai, agendado para sábado, às 19 horas, em Sochi. O médio, que até agora fez todos os minutos neste Mundial, falhou o treino desta quinta-feira com mialgias, ou seja, dores musculares. O trinco ficou a fazer recuperação para estar apto para os oitavos-de-final.



Ainda assim, também houve boas notícias. É que Gelson Martins e Raphael Guerreiro voltaram a trabalhar sem limitações, depois de o extremo ter ficado no ginásio na quarta-feira e de o lateral ter feito trabalho específico no relvado. Ambos fizeram exames médicos e estão aptos para ir a jogo.