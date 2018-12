Ex-jogadores do Sporting acusam o líder destituído de "mentir" em tribunal.

Rui Patrício e William vão avançar com uma queixa-crime, por difamaão, contra Bruno de Carvalho. Os antigos jogadores do Sporting negam ter participado em almoços e jantares com elementos da claque da Juve Leo como foi dito em tribunal por Bruno de Carvalho.Patrício e William afirmam que Bruno de Carvalho mentiu em tribunal e explicam o porque de não fazer sentido terem participado em convívios com a claque do Sporting.