Novak Djokovic ganhou pela quarta vez torneio de ténis de Wimbledon

Por Lusa | 16:47

O sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo em Londres o torneio de ténis de Wimbledon, terceira etapa do 'Grand Slam', ao vencer na final o sul-africano Kevin Anderson, por 6-2, 6-2 e 7-6 (7-3).

Djokovic obteve o seu quarto título na relva de Londres, após os triunfos em 2011, 2014 e 2015, aumentando para 13 o número de 'majors' no seu currículo, numa final relativamente rápida, que durou duas horas e 18 minutos, ao contrário do que acontecera nas meias-finais, marcadas por 'maratonas'.

Antigo número um mundial, Djokovic caiu muito no 'ranking' após a operação ao cotovelo e apareceu no torneio londrino como 21.º. Com os pontos conquistados este domingo, regressa ao top-10, em que também se mantém Anderson, que era o oitavo e agora entra para os cinco melhores.