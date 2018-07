Rafael Nadal apura-se para os oitavos de final de Wimbledon

Simona Halep foi eliminada na terceira ronda.

Por Lusa | 15:27

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial, apurou-se este sábado para os oitavos de final de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, depois de ter vencido o australiano Alex de Minaur.



O espanhol precisou de duas horas e dois minutos para afastar o jovem australiano, 80.º do mundo, por 6-1, 6-2, 6-4.



Nadal, que tenta passar pela primeira vez aos quartos de final desde 2011, vai defrontar o vencedor do encontro entre o checo Jiri Vesely, 93.º da hierarquia, e o italiano Fabio Fognini, 16.º.



Simona Halep eliminada na terceira ronda

A tenista romena Simona Halep, número um mundial, foi eliminada na terceira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com Su-Wei Hsieh, de Taiwan.



Depois de ter vencido o seu primeiro 'major' em Roland Garros, Halep foi afastada por Su-Wei Hsieh, por 3-6, 6-4, 7-5, em duas horas e 20 minutos, deixando o quadro feminino com apenas uma das 10 primeiras cabeças de série - a checa Karolina Pliskova (sétima).



Su-Wei Hsieh chega pela segunda vez aos oitavos de final de um torneio do 'Grand Slam' e vai agora defrontar a vencedora do encontro entre a belga Elise Mertens e a eslovaca Dominika Cibulkova.