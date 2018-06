Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Wolverhampton anuncia oficialmente Rui Patrício

Guarda-redes da seleção nacional rescindiu com o Sporting alegando justa causa.

17:07

Depois de ter rescindido contrato unilateralmente com o Sporting, alegando justa causa, o guarda-redes Rui Patrício foi oficializado no Wolverhampton, clube da Premier League de Inglaterra.



O anúncio foi feito através das redes sociais da equipa inglesa que deu as boas-vindas ao 'guardião' da seleção nacional, que assinou contrato por quatro temporadas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BemVindoRui?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BemVindoRui</a> <br><br> <a href="https://t.co/HyDdWKQU1z">pic.twitter.com/HyDdWKQU1z</a></p>— Wolves (@Wolves) <a href="https://twitter.com/Wolves/status/1008741135097794561?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de junho de 2018</a></blockquote>

