Wolverhampton fora da Liga Europa

O Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, está fora da Liga Europa, depois de ter perdido esta terça-feira (0-1) com o Sevilha nos ‘quartos’ da competição. Por seu turno, o Shakhtar, treinado por Luís Castro, derrotou (4-1) o Basileia e está na próxima fase.









Os Wolves perderam, mas o jogo podia ter tido outro desfecho se Jiménez não tivesse permitido a defesa ao guarda-redes do Sevilha, Yassine Bono, aos 13’. Foi preciso esperar até aos 88’ para Lucas Ocampos carimbar a passagem dos espanhóis às ‘meias’ da Liga Europa, depois de várias oportunidades.

No outro jogo, o Shakhtar adiantou-se no marcador aos 2’. Na sequência de um canto, Júnior Moraes aproveitou a saída em falso do guarda-redes para faturar. Aos 22’, Taison fez o 2-0. Os ucranianos iam dominando e até podiam ter marcado mais até ao intervalo, mas o ferro e o guarda-redes iam salvando os suíços. No 2º tempo, o Shakhtar formalizou a passagem ‘às meias’: Alan Patrick, de penálti, aos 75’, e Dodô, aos 88’, marcaram. Aos 90+2’, Wolfswinkel reduziu.





Os ucranianos defrontam o Inter no domingo. Já o Sevilha joga com o Man. United, onde se destaca Bruno Fernandes.