Wolverhampton recetivo a negociar os termos da contratação de Rui Patrício

Imprensa diz, no entanto, que o clube não parece disposto a pagar 18 milhões de euros.

O mesmo jornal adianta que o Wolves não está disposto a pagar os 18 milhões já falados por Sousa Cintra. Recorde-se que Rui Patrício foi o primeiro jogador a rescindir contrato com o Sporting invocando justa causa. Ainda antes do Mundial, o guardião foi oficializado no Wolverhampton, equipa do treinador português Nuno Espírito Santo.

O Wolverhampton está recetivo a negociar os termos da contratação de Rui Patrício, segundo disse esta sexta-feira o seu diretor Kevin Thelwell.Em declarações ao portal Express & Star, o responsável do clube inglês não quis alongar-se em comentários, porque o clube tem a política de discutir as transferências "dentro de portas", mas deixou escapar a abertura para negociar, seja com o Sporting, seja com "autoridades"."Se tivermos de conversar com eles [Sporting] ou com as várias autoridades, teremos todo o gosto em ter essas conversas", referiu Thelwell.