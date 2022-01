'Wolves' na quarta ronda da Taça de Inglaterra com Podence em destaque

O Wolverhampton, do técnico português Bruno Lage, garantiu este domingo um lugar na quarta eliminatória da Taça de Inglaterra de futebol com triunfo caseiro sobre o Sheffield United, do segundo escalão, por 3-0, com Daniel Podence em destaque.

O extremo de 26 anos foi um dos quatro jogadores portugueses titulares nos 'Wolves' e acabou por ser o grande protagonista do jogo, ao assinar um 'bis', aos 14 e 80 minutos, e ao assistir o seu compatriota Nelson Semedo, aos 72.

Rúben Neves e Fábio Silva foram os outros jogadores lusos lançados de início por Lage, enquanto Trincão e João Moutinho foram utilizados na segunda parte.

Os 'Wolves' têm quatro 'FA Cup', a prova de futebol mais antiga do mundo, no seu historial, embora tenham levantado o troféu pela última vez em 1959/60.

Na quarta eliminatória estão também Liverpool e Tottenham, ambos com triunfos caseiros sobre emblemas de escalões inferiores e em jogos em que tiveram que dar a volta ao marcador.

Em Anfield Road, o Shrewsbury Town, da 'League One' (terceira divisão) colocou-se com surpresa na frente do marcador, pelo nigeriano Daniel Udoh, aos 27 minutos, mas o Liverpool, mesmo sem as suas principais figuras, incluindo Diojo Jota, acabou por construir a goleada.

Ainda antes do intervalo, Kaide Gordon, aos 34 minutos, e o brasileiro Fabinho, aos 44, de grande penalidade, deram a 'cambalhota' no marcador, enquanto, na segunda parte, Firmino aumentou a contagem, aos 78, e Fabinho 'bisou', aos 90+3.

A história do jogo foi igualmente parecida em Londres, embora o Tottenham só tenha conseguido reverter a situação já na parte final da partida com o Morecambe.

O emblema que está a lutar pela manutenção no terceiro escalão, e que tem um português no seu plantel, o guarda-redes André Mendes, ganhou vantagem aos 33 minutos, pelo irlandês Anthony O'Connor, diferença que se foi mantendo na partida com o decorrer dos minutos.

Só aos 74 minutos, Winks quebrou a defensiva do Morecambe, com o brasileiro Lucas Moura e Harry Kane, ambos saídos do banco de suplentes, aos 85 e 88, a impedirem a surpresa na capital inglesa.

Também em Londres, destaque ainda para o triunfo do West Ham sobre o Leeds United, por 2-0, num embate entre equipas da 'Premier League', e para a vitória do Norwich City no campo do Charlton Athletic (1-0), da 'League One'.

A terceira eliminatória da Taça de Inglaterra fica concluída ainda este domingo com a deslocação do Arsenal ao campo do histórico Nottingham Forest, atualmente a militar no 'Championship' (segunda divisão).