Yaya Touré acusa Guardiola de racismo

Costa-marfinense e treinador espanhol há muito que não se entendem.

"Guardiola finge não ter nenhum [com os jogadores de cor], porque é inteligente demais para se deixar enganar. Ele nunca vai admitir isso. Mas no dia em que ele alinhar com uma equipa com cinco africanos, não naturalizados, prometo enviar-lhe um bolo!", afirmou ainda, citado pelo jornal Record.

Yaya Touré deixa o Manchester City e lança duras críticas a Pep Guardiola, a quem acusa de atitudes racistas. As divergências entre o médio costa-marfinense, de 35 anos, e o treinador espanhol começaram ainda no Barcelona, onde coincidiram duas temporadas (2008/2009 e 2009/2010), e continuaram no Manchester City, com Yaya Touré a ser afastado do grupo de trabalho durante algumas semanas na época."Tenho impressão que Guardiola, sem reconhecimento ou respeito, fez tudo para estragar a minha última temporada. Foi cruel comigo. Cheguei a questionar se não seria por causa da minha cor. Não sou o primeiro a falar sobre essas diferenças no tratamento. No Barça, algumas pessoas também colocaram a questão. Talvez os africanos nem sempre sejam tratados da mesma forma que os outros. (...) Quando percebemos que ele muitas vezes tem problemas com os africanos, onde quer que ele vá...", refere na entrevista que é publicada esta terça-feira.