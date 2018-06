Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zidane abandonou Real Madrid após discussão com Florentino

Jornal 'The Sun' avança explicação, que envolve negociações de jogadores para a equipa.

23:42

Zinedine Zidane deixou o comando técnico do Real Madrid após uma discussão com o presidente Florentino Pérez, segundo avançou esta segunda-feira o jornal inglês 'The Sun'.



Em causa terão estado opiniões distintas sobre dois jogadores. Por um lado, Zidane expressou o desejo de contratar Eden Hazard ao Chelsea, mas o dirigente recusou a ideia. Ao contrário, Florentino insistiu na aquisição do guarda-redes David De Gea, do Manchester United. Perante as divergências, o treinador terá dito as seguintes palavras para o presidente dos merengues: "Acabou. Toma tu conta da equipa".



Zidane, de 45 anos, surpreendeu o mundo do futebol ao deixar o Real Madrid, isto após conquistar a sua terceira Liga dos Campeões consecutiva. Ainda não são conhecidos pormenores acerca do futuro do técnico.